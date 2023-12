Zé Neto é recebido com festa em aeroporto após acidente: 'Nasci de novo'

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, publicou um vídeo em seus stories do Instagram nesta quinta, 28, anunciando a recepção calorosa que teve no aeroporto de São José do Rio Preto (SP). A dupla se encaminhava para Xangri-lá (RS), para primeiro show realizado após o acidente de carro do cantor.

"Montaram um banquete para comemorar meu novo aniversário: dia 5 de dezembro de 2023 eu nasci de novo", disse. O cantor agradeceu a presença dos fãs e do companheiro de dupla.

Acidente e recuperação