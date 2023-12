Ator de 'Tropa de Elite 2' e 'Cidade de Deus' é preso por suspeita de agressão à ex-mulher

O ator Marcos Junqueira, que esteve no elenco de Tropa de Elite 2, Cidade de Deus e A Força do Querer, foi preso suspeito de agredir a ex-mulher na tarde de quarta, 28, no Rio de Janeiro. A vítima buscou a UPP do Vidigal para denunciar a agressão.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou ao Estadão que o ator foi conduzido por policiais militares à 12ª DP (Copacabana), onde foi autuado em flagrante por vias de fato, na forma da lei Maria da Penha. A reportagem entrou em contato com a plataforma de atores a qual Marcos Junqueira é cadastrado, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Em seu Instagram, Marcos Junqueira divulga seus trabalhos como ator - um dos mais recentes foi no clipe de Anitta, Used to Be.