Madonna ficou em coma por 48h: 'Desmaiei no banheiro, acordei na UTI'

Madonna revelou que ficou em coma induzido por 48 horas na época em que esteve internada. Em junho, a cantora esteve na UTI para tratar uma "grave infecção bacteriana" e precisou adiar sua turnê Celebration.

Em show recente, a cantora deu novos detalhes do quadro. Na última apresentação da artista no Brooklyn, Estados Unidos, ela contou que ficou em coma induzido após desmaiar no banheiro de sua casa.

"Há algumas pessoas muito importantes aqui esta noite que estavam comigo no hospital. Há uma mulher muito importante aqui. Eu nem me lembro, desmaiei no chão do meu banheiro e acordei na UTI. Fiquei em coma induzido por 48 horas. Ela salvou minha vida. Obrigada, Shawn", disse Madonna sobre sua amiga e assistente.