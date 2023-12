Letícia Cazarré não pôde acompanhar filha em internação e desabafa: 'Nunca tinha acontecido'

Letícia Cazarré revelou que sua filha, Maria Guilhermina, precisou ser hospitalizada novamente. No entanto, a mãe da bebê de um ano, expôs que não pôde acompanhar a filha.

A filha de Juliano Cazarré e Letícia nasceu com uma condição rara no coração chamada Anomalia de Ebstein. Ela estava passando por um "esforço respiratório" e precisava trocar a cânula de traqueostomia.

Nas redes sociais, a mãe explicou que não pôde estar com a filha no hospital por estar grávida do sexto filho e ainda se recuperando de uma sinusite aguda. Letícia fez um desabafo sobre a angústia e preocupação com Maria Guilhermina.

"Eu recebi as mensagens confirmando as nossas suspeitas de que o cuff, que é o balãozinho da traqueostomia da Guilhermina, realmente estava estragado. Só que esse cuff já estragou nos últimos três meses, e a gente já teve que trocar ele. Está uma discussão aqui no home care com as fisios e com as técnicas. O que está acontecendo e por que esse cuff está furando?", iniciou. "Ela não pode ficar sem o cuff, estava com esforço respiratório, corre o risco de 'broncoaspirar', então mudança de planos total. Suspende tudo e Guilhermina vai para o hospital trocar de novo [o cuff]. Minha mãe, que estava de mala pronta para ir embora, teve que ficar", disse.

"Primeiro porque não era ideal eu acompanhar a Guilhermina na ambulância estando neste estado. Segundo que hoje era um dia muito esperado [...] Isso nunca tinha acontecido antes, sempre sou eu que vou", explicou.