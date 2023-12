Japonesa, nova versão de Godzilla resgata o seu significado original

Depois que ganhou Hollywood, Godzilla nunca mais foi o mesmo. Enquanto os filmes japoneses usavam o monstro como uma representação do medo a partir dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, os filmes americanos o traziam apenas como uma ameaça vazia - e, até por isso, dificilmente agradaram. O novo Godzilla Minus One segue um caminho diferente e resgata o significado original da criatura.

Dirigido e roteirizado por Takashi Yamazaki (Stand By Me Doraemon 2), o longa-metragem se passa imediatamente após o conflito de meados do século passado. Koichi (Ryunosuke Kamiki) é um piloto de avião camicase que não consegue cumprir sua missão e acaba pousando o avião em uma ilha.

É lá que ele tem o primeiro contato com Godzilla, o que o traumatiza para sempre. Depois, já em Tóquio, acaba encontrando uma nova vida como especialista em desarmar bombas submersas. Nesse cenário, é claro, acaba se reencontrando com o monstro.

É, assim, um filme que revive traumas não apenas do protagonista, mas de toda uma nação. As bombas atômicas lançadas sobre o Japão nunca são citadas diretamente, mas sabemos que aquelas pessoas vivem carregando um medo constante. Godzilla - ou Gojira, como se pronuncia em japonês - é apenas a coisificação desse sentimento coletivo. É como se fosse uma alucinação em grupo, com as pessoas enxergando o mesmo pesadelo o tempo todo.

CHOQUE

Yamazaki, além de conseguir resgatar essa origem bélica e traumática do Godzilla, também é feliz em construir a ação ao redor do personagem. Enquanto os filmes americanos insistem em uma síndrome pós-Tubarão, de querer esconder o monstro ao máximo para causar choque e surpresa, esta produção japonesa não perde tempo em colocá-lo na tela. A surpresa chega não pela imagem da criatura, já batida, mas por tudo que ela pode fazer.

A criatura de Godzilla Minus One não é apenas aquela que sai andando pelas ruas destruindo pontes e quebrando prédios. Ela é o caos. Em uma cena particularmente marcante, talvez uma das melhores do ano, a criatura mostra um poder que até então não tinha sido visto nos outros filmes: ele não apenas lança um jato de luz e energia em uma cidade, destruindo-a como a bomba desenvolvida por Oppenheimer, como também suga as pessoas, faz carros voarem. A cena faz valer a pena assistir ao filme na tela grande.

O longa pode até derrapar ao não construir bem o arco dramático de seu protagonista - há até uma tentativa de um romance complicado de Koichi com uma jovem mãe solteira que conhece na rua, mas a ideia não vai muito adiante. Falta profundidade.

Mas, ainda assim, é mais do que divertido (e desesperador) assistir ao monstro gigantesco destruindo as cidades com uma facilidade impressionante. A torcida não é só para Koichi, mas para que toda a humanidade consiga vencer a escuridão.

Em um primeiro momento, pode parecer que estamos torcendo para que consigam impedir o lagarto gigante. Mas, aos poucos, percebemos que Godzilla Minus One vai bem além disso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.