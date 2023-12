George Clooney diz que 'Friends' não trouxe alegria, felicidade ou paz a Matthew Perry

George Clooney disse que Matthew Perry não foi feliz enquanto atuava em Friends. O ator lembrou de sua amizade com o intérprete de Chandler em entrevista ao Deadline.

Matthew morreu em outubro deste ano. A causa da morte foi revelada na semana passada: "efeitos agudos da ketamina".

Na entrevista divulgada nesta terça-feira, 19, George revelou que conheceu Matthew antes do sucesso do seriado: "Era um garoto muito bom, absurdamente engraçado. Antes mesmo de ser escalado em Friends, ele dizia para mim que queria muito um papel em uma sitcom. Ele dizia que isso o faria o homem mais feliz do planeta".