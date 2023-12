Quem pode entrar no 'BBB 24'? Veja as dicas do Boninho

Com cerca de 20 dias para a estreia, Boninho, o diretor do reality show Big Brother Brasil 2024, deu dicas sobre o elenco. No Instagram, ele publicou um vídeo mostrando desenhos de supostos participantes - ou de algo relacionado a eles. Veja aqui .

"Quem pode entrar no Big Brother? Arrumei um jeitinho de dar umas dicas para vocês", escreveu Boninho na rede social nesta terça-feira, 19.

O diretor teve essa ideia após Caetano Veloso anunciar "férias radicais". Usuários começaram a especular uma possível ida do cantor ao BBB e Boninho decidiu se pronunciar.

"Com tanta fake [notícia falsa] rolando, já vi dinâmica da primeira semana, meu querido Caetano no BBB, bora botar mais fogo nesse parquinho!", disse o diretor.

O que se sabe sobre o 'BBB 24'?

Boninho também apareceu na CCXP para dar uma série de "spoilers" e anunciar uma nova versão da abertura, Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok. Ele comentou que um novo quarto será adicionado na "casa mais vigiada do Brasil".

Já teve anúncio sobre o tema da decoração também, que será inspirada em conto de fadas. O programa contará com três cômodos além dos aposentos do líder, o que pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.