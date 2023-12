Data de lançamento de Poesia Acústica 15, com MC Cabelinho, Hariel e mais, é revelada

A 15ª edição do Poesia Acústica será lançada neste domingo, 24. O projeto que reúne os principais rappers do momento anunciou os nomes que vão dividir os vocais.

São eles: MC Hariel, MC Cabelinho, Poze do Rodo, Chefin, Oruam, Jaya Luuck, Luiz Lins, Azzy e a estreante Slipmami. A gravação do clipe aconteceu nesta segunda-feira, 18, pela produtora Pineapple.

A edição deste ano narra um verão carioca, misturando elementos do imaginário suburbano a uma linguagem jovem e leve. No cenário, elementos da cidade do Rio de Janeiro em um dia de calor: prancha, moto, van, cadeiras de praia, boteco de esquina, caipirinha, varal e outros detalhes.

A última edição foi lançada em julho deste ano e contou com Gloria Groove, Djonga, Wiu, KayBlack, MC Ryan SP, Cesar MC, Derxan, Lourena e Major RD. O Poesia Acústica começou em 2017 e, desde então, se consolidou como o pricipal projeto que leva o rap e hiphop para o topo das paradas musiciais.

Isso porque a iniciativa reúne grandes nomes do gênero musical em uma única composição e clipe. Entre os clipes mais vistos da história do YouTube Brasil, estão o Poesia Acústica #6, na décima segunda posição (com 768 milhões de views), e o Poesia Acústica #2, na décima quinta (com 702 milhões).