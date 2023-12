Gêmeas que namoram gêmeos mostram 'regras dos casais' e viralizam

Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana, as gêmeas Larissa e Letícia, noivas dos também gêmeos Lucas e Felipe, contaram as "regras básicas" de seu relacionamento. Os quatro têm um perfil no TikTok chamado "Casal Twins", onde mostram a rotina dos noivos.

De acordo com os quatro, as regras existem para que não aconteçam problemas entre casais. No vídeo, eles contam que a primeira regra é: "proibido beber no mesmo local".

"Se for ter alguma coisa com álcool, a gente tem que ficar em lugares separados", justifica Letícia.

A segunda regra é "proibido chegar abraçando ou beijando sem dizer o seu nome". "Uma vez eles falaram trocado, só para nos confundir. Não foi legal, mas depois nunca mais fizeram", brinca Larissa.

Por fim, eles afirmam que a terceira regra é que gêmeos sempre devem se vestir igual. "Pelo menos a camiseta", contam. "De que adianta ser gêmeos se não for usar roupas iguais? Temos que fazer jus ao nome."

"Somos a mesma pessoa, só que duplicada", finalizam as gêmeas.

O vídeo gerou muitos comentários nas redes sociais. "[Eles] não estão assistindo Mulheres de Areia", brincou um internauta. "Eu sou gêmea e ver esse vídeo me deu agonia. Cadê a individualidade do ser humano?", escreveu outra.