Bruna Biancardi diz que aliança de noivado com Neymar foi levada em assalto

Bruna Biancardi negou, na quinta-feira, 7, o uso de alianças depois de anunciar o término do relacionamento com Neymar. A influenciadora usou as redes sociais para explicar quais são os anéis que usa no dedo anelar - e ainda revelou que a aliança que tinha com o jogador foi levada no assalto à casa da família em Cotia, na Grande São Paulo, no começo de novembro.

Boatos de que ela estaria usando uma aliança após o fim do relacionamento com o jogador vieram à tona quando ela postou uma foto segurando Mavie, sua filha de dois meses com o atleta. Na mão, a influenciadora usava anéis.

"A que ponto chegamos, hein internet? De eu vir aqui explicar os meus anéis, caraca. Ai que preguiça. Mas só pra ficar explicado de uma vez por todas: isso aqui é anel, isso aqui não é uma aliança, foi um anel que as minhas melhores amigas me deram, de aniversário se não me engano, eu até postei aqui, fizemos uma comemoraçãozinha, elas me deram de presente e eu mostrei", contou Bruna pelos Stories do Instagram.

A influencer disse que usava a aliança na outra mão. "Inclusive, durante o assalto na minha casa, levaram a aliança e todas as minhas coisas, joias e bijuterias. Todas as coisas. Não tem nem como eu estar usando aliança porque ela foi levada. Me deem um descansinho, parem de me xingar porque eu voltei a usar aliança, porque nem aliança eu tenho", completou.

Bruna anunciou o fim do namoro com Neymar em novembro. Em outubro, ela deu à luz Mavie, primeira filha do ex-casal. Eles começaram a namorar em 2021, quando a modelo foi vista visitando o atleta em Paris, onde ele morava na época, mas só oficializaram a relação no início de 2022.

Relembre o assalto

Os suspeitos de invadirem a casa da influenciadora Bruna Biancardi roubaram um valor estimado de R$ 500 mil e R$ 600 mil em joias e objetos de valor, segundo revelado pela delegada Mônica Gamboa ao Estadão em entrevista na Delegacia de Cotia, em São Paulo.

O crime durou cerca de 25 minutos. A influenciadora e a filha não estavam presentes no local, mas os pais dela, que estavam na casa, foram feitos de reféns pelos criminosos.

Homens invadiram a casa de Bruna Biancardi armados e fizeram os pais da influenciadora de reféns. Eles perguntaram onde Bruna e Mavie estavam, mas a polícia descartou a possibilidade de tentativa de sequestro, já que os criminosos pediram por joias e dinheiro.

A mãe de Bruna mostrou que o cofre da casa estava vazio. "Um deles questionou: 'como assim a sogra do Neymar não tem dinheiro em casa?'. E ela falou: 'é como você falou, sou apenas a sogra. Não sou ele, não tenho dinheiro aqui'", explicou Mônica.

Em seguida, pediram para que a mãe de Bruna os levasse para onde estavam as joias da bebê e outros objetos de valor. Além das joias, eles levaram cinco relógios, as alianças dos pais de Bruna, três bolsas de marca de luxo.