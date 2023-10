Morre Richard Roundtree, ator de 'Shaft' e um dos primeiros heróis negros da história do cinema

Morreu nesta terça-feira, 24, aos 81 anos, o ator Richard Roundtree, conhecido por ter estrelado o clássico Shaft e ter sido um dos primeiros heróis negros da história do cinema. A informação foi confirmada pelo empresário do artista, Patrick McMinn, ao The New York Times. Roundtree morreu em decorrência de um câncer no pâncreas.

Shaft foi lançado em 1971 e fez parte do movimento Blaxploitation, que buscava incluir lutas de artistas e protagonistas negros nas telas. O longa venceu a categoria de Melhor Canção Original no Oscar do ano seguinte.

O ator interpretou o detetive que dá nome ao filme e, em uma entrevista ao jornal norte-americano em 1972, definiu o protagonista como "um homem negro que, pela primeira vez, é um vencedor". O filme teve grande importância ao mudar o espaço para pessoas negras no cinema, mas, hoje, a maneira como mulheres foram retratadas na trama é criticada.

Shaft também ganhou duas sequências: O Grande Golpe de Shaft, de 1972, e Shaft na África, de 1973. Anos depois, o personagem ainda esteve presente nas telas do cinema. Samuel L. Jackson interpretou um suposto sobrinho do detetive em uma versão de Shaft lançada em 2000. Em 2019, uma nova versão foi lançada, agora com Jackson interpretando o filho do protagonista.

Roundtree começou a carreira como jogador de futebol e estudou na Universidade do Sul de Illinois com uma bolsa esportiva. Ele abandonou a graduação em 1963 para trabalhar como modelo na Ebony Fashion Fair.

A chegada do artista ao teatro aconteceu em 1967, ano em que o ator participou da montagem de A Grande Esperança Branca com a companhia Negro Ensemble Company. Roundtree, mais tarde, faria sua entrada no cinema e participaria de inúmeros filmes nos anos 1970 e 1980.

Ele também atuou em diversos papéis em longas de sucesso nos anos seguintes. O ator esteve em Seven - Os Sete Crimes Capitais, de 1995, George, o Rei da Floresta, de 1997, e Speed Racer, de 2008.