Mãe de influencer morre e tem o rosto revelado pela 1ª vez: 'Maneira de te salvar'

Em suas aparições no TikTok, a mulher costumava divertir fãs em suas conversas com a filha, que brincava com o "susto" da mãe ao ouvir detalhes de sua vida pessoal. Em uma declaração emocionante no Instagram, a influenciadora destacou o amor que as duas tinham uma pela outra.

Sou a única vida que saiu de ti e tenho esse privilégio de te amar como ninguém nunca amou, de te ter como ninguém nunca terá e de te conhecer sem que precise me explicar que és. A vida me fez enxergar que tem horas em que não se resta mais nada a fazer a não ser esperar e confiar. Por isso te escrevo, pois é a única maneira que encontro de te salvar assim como me salvo.

Nos comentários da homenagem, dezenas de influenciadores deixaram mensagens de apoio e elogios à Danda.

"Carolzinha, você é uma pessoa de uma força que não consigo mensurar. Deus e o tempo irão amenizar sua dor, tô aqui. Amo você", escreveu Igão, um dos donos do Podpah.