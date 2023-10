'A Fazenda 2023': Cézar Black está na Roça; Lucas, Kally e Simioni disputam vaga de fazendeiro

Na noite desta terça-feira, 24, o reality A Fazenda definiu mais um grupo de participantes para enfrentarem a Roça. Nesta semana, a disputa será entre Lucas, Kally, Cézar Black e Simioni.

A formação se iniciou com o vencedor da Prova de Fogo, Tonzão Chagas, abrindo o Lampião do Poder e escolhendo o poder branco para si e entregando o poder laranja para Cézar Black. Com o poder branco, Tonzão recebeu duas opções: dar R$ 10 mil de presente para o segundo integrante a ocupar a Roça, o mais votado pela casa, ou ficar com os R$ 10 mil para si e começar a votação da Roça com dois votos. Ele escolher doar os R$ 10 mil.

A fazendeira da semana, Jenny Miranda deu continuidade e indicou Kally para a Roça, explicando que seria devido a atritos durante a semana com a peoa que, segundo ela, errou nas atitudes. "Atrapalha o meu jogo", justificou. A indicada afirmou que é "humana" e tem direito de "errar e acertar".

Durante a votação dos peões, Lucas foi o mais votado e ocupou a segunda cadeira da Roça. Com o lugar ocupado, Lucas também garantiu os R$ 10 mil presenteados por Tonzão na escolha do poder branco. O poder laranja entregue a Cézar Black por Tonzão, desta vez, não era algo positivo. O poder colocou Black na terceira cadeira direto para a Roça.

Na dinâmica de Resta Um, o quarto colocado da Roça restou para Simioni que foi parar na berlinda com Lucas, Cézar e Kally. Finalizando a formação, Simioni vetou Cézar Black de participar da Prova do Fazendeiro que ocorrerá nesta quarta-feira, 25.

O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado na próxima quinta-feira, 26, a partir das 22h30, pela Record TV.