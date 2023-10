Vida de Deolane Bezerra vai virar filme

A vida da influenciadora Deolane Bezerra vai virar um filme. O anúncio foi dado pela própria advogada pelo Instagram no domingo, 22, com a publicação de uma prévia. No vídeo, a influenciadora refletiu sobre sua própria trajetória, sobre maternidade e sobre sua relação com as redes sociais. "Os meus seguidores são o meu combustível diário. [Existem] coisas que eu tento não levar para a internet, mas parece que eles adivinham", disse ela em um trecho.

Ao final, Deolane apareceu dirigindo uma Lamborghini Urus 2023 roxa. Na legenda, a advogada refletiu sobre ostentação. "Será que estou feliz ou estou só ostentando? Às vezes, não é ostentar, é inspirar", escreveu.

Dirigida por Luciano Marques, a produção ainda não tem data de estreia. A influenciadora também não revelou onde o filme será disponibilizado.