Quem é Alejandra Villafañe, atriz e miss colombiana que morreu aos 34 anos?

Alejandra Villafañe, atriz e miss colombiana, morreu no sábado, dia 21, aos 34 anos. A notícia da morte foi confirmada pelo pai da artista, Santiago Villafañe Vidal, por meio de uma publicação no Facebook. "As melhores flores Deus recolhe rapidamente para o seu jardim. Filha, para sempre o teu legado estará em mim. Obrigado por ser tão especial", escreveu ele.

Conforme informações do jornal El Tiempo, Alejandra havia sido diagnosticada com um câncer de mama e nos ovários em fevereiro. Em setembro, ela publicou que havia passado pela primeira sessão de quimioterapia. "Em meio a tanta incerteza, escolhi ficar com uma cara boa e recebê-la com amor", escreveu a modelo em um vídeo em que apareceu ao lado da família e do namorado, o também ator Raúl Ocampo.

Alejandra começou a investir na carreira como atriz após vencer o concurso Miss Mundo Colômbia em 2014, segundo o Independent en Español. Ela chegou a ser uma das 16 semifinalistas do Miss Mundo no mesmo ano.

Desde então, ela vinha feito inúmeras participações em novelas e séries. A modelo esteve no elenco de Sempre Bruxa, de 2019, e de Perfil Falso, de 2023, ambas produções da Netflix.

No início de outubro, a atriz publicou um vídeo em agradecimento à família e aos amigos, que a apoiavam durante o tratamento contra o câncer. "Este vídeo é uma homenagem à família, que sempre está comigo, aos amigos que chegaram e aos que se tornaram família. Obrigada pelo amor que é para toda a vida", escreveu.