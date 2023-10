Morte da maquiadora e influenciadora Juliana Rocha é anunciada em perfil oficial

O perfil da jovem maquiadora Juliana Rocha anunciou a morte da influenciadora em um story publicado no Instagram nesta segunda-feira, 23. A causa da morte não foi revelada. A reportagem tenta contato com Marllon, citado na nota, e com a equipe de Juliana para mais informações, mas ainda obteve retorno até a publicação desta matéria. "É com profundo pesar e tristeza que a família da Juliana Rocha informa a vocês, público dela e pessoas que gostavam dela, que ela veio a óbito", diz o início do comunicado, informando que o enterro ocorre nesta terça-feira, 24, para a família e amigos. "Amigos próximos, entrar em contato com Marllon", finalizou a nota.