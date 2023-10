Jeremy Renner anuncia músicas inspiradas em acidente na neve: 'Doloroso e cicatrizante'

Jeremy Renner anunciou nesta segunda-feira, 23, que irá lançar uma música inspirada no acidente na neve que sofreu no início do ano. A informação foi compartilhada nas redes sociais do ator. Sem dar detalhes sobre data de lançamento, o artista divulgou que pretende lançar um EP, intitulado Love and Titanium.

Em publicação no Instagram, ele escreveu: "uma coleção de músicas que escrevemos sobre diferentes marcos na minha jornada de recuperação desde 1º de janeiro deste ano. 'Love and Titanium' tem sido doloroso, cicatrizante e, em última análise, catártico para mim. Espero ter coragem de compartilhar com todos vocês".

No dia 1º de janeiro, Jeremy sofreu um acidente limpando neve e sofreu um "trauma no tórax e ferimentos ortopédicos". Após duas cirurgias e uma internação na UTI, ele seguiu se tratando em casa.