Gil do Vigor rebate Sheherazade sobre não ter conseguido comprar casa com salário do SBT

O economista e ex-BBB Gil do Vigor opinou sobre uma revelação recente da jornalista Rachel Sheherazade, que foi expulsa do reality A Fazenda 15. Ela afirmou que não conseguia comprar uma casa própria com um salário "em torno de" R$ 200 mil, que recebia do SBT.

A declaração foi feita em entrevista ao Link Podcast nesta segunda-feira, 23. "Tem vários descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica... Na verdade, apesar do salário, eu não consegui ainda realizar [o sonho da casa própria]. O salário não era milionário", disse.

Gil deixou sua opinião nos comentários de uma publicação no Instagram que repercutiu o assunto. "Peço desculpas por intervir na declaração da Rachel e sei que ninguém pediu minha opinião, mas darei de toda forma", escreveu ele.

"Acho importante destacar que, mesmo considerando descontos e impostos, se a renda da Rachel realmente fosse de R$ 200 mil mensal (caso seja verídico o que estão comentando), ela estaria ganhando mais que 99% dos brasileiros, conforme dados do IBGE, que indicam que se um brasileiro recebe acima de 28 mil, ele já está entre os 1% com maiores salários", disse o economista.

"Portanto, parece que faltou à Rachel buscar um aconselhamento financeiro e falo para todos: é importante cuidar do seu dinheiro, pois aquela música é real, dinheiro na mão é vendaval", concluiu.