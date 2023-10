Corpo de Cyva, do Quarteto em Cy, é doado para universidade, atendendo a pedido da cantora

O corpo de Cyva Ribeiro de Sá Leite, do Quarteto em Cy, foi entregue a uma universidade nesta segunda-feira (23). A integrante e fundadora do grupo tinha o desejo de deixar o corpo dela para estudos e pesquisas, conforme divulgado pela família.

Cyva morreu na noite do último domingo, 22, aos 85 anos. Ela estava internada há um mês em um hospital no Rio, mas não resistiu a um quadro de septicemia, de acordo com informações do jornal O Globo.

Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 24, o cantor Chico Faria, sobrinho de Cyva, informou a entrega do corpo - sem divulgar o nome da universidade - e contou que familiares e amigos da cantora tiveram uma reunião no centro espírita que ela frequentou por anos e onde deu aulas de português.