'Me usou para se promover', diz Mel Maia após ter foto íntima exposta por cantor

O cantor Dege publicou no último sábado, 21, uma foto em que aparece deitado na cama com a atriz Mel Maia. Deletada momentos depois, a imagem viralizou, e a atriz negou que teria qualquer envolvimento atual com o cantor. Segundo ela, a imagem foi tirada anos atrás. "Ele deve ter postado isso pra ganhar mídia, engajamento, seguidores, enfim... Pra quem me segue aqui há muito tempo, sabe que eu me mudei e meu quarto atual não tem cor nenhuma, é todo neutro, e nessa foto aí minha cama ainda era rosa", disse ela.

Mel alegou, ainda, que foi usada para que o cantor alcançasse mais atenção nas redes sociais. "Me usou, usou uma foto íntima nossa pra se promover".

Dege se defendeu das acusações que recebeu e alegou que não foi de propósito. "Essa foto foi postada, sim, por um acidente. Foi apagada em poucos segundos. Infelizmente, contra a minha vontade, viralizou. É um caso muito antigo. Da minha parte sempre foi no 'off'", disse ele.

"Pessoas lá atrás vieram saber que eu já fiquei com a Melissa por meio dela, de uma liberdade que ela deu ao publicar uma trend no TikTok e falando sobre isso. Nessa época tive que ficar 'off' do meu Instagram para não piorar a situação", completou.

Solteira, Mel Maia anunciou o fim do seu relacionamento com o músico MC Daniel em agosto.