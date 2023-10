MC Guimê cita 'desprezo' pela 'idiotice alheia' após Lexa aparecer com novo affair

MC Guimê publicou uma frase misteriosa nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 23. "Desprezo e silêncio são as melhores respostas para a idiotice alheia", diz a publicação.

O cantor não citou nomes, mas fãs especularam que a mensagem seja uma indireta para Lexa, ex-mulher do funkeiro, que apareceu com um novo affair, o ator Ricardo Vianna, no último final de semana.

A cantora de 28 anos foi vista de mãos dadas com o ator e chegou a dizer, no sábado, 21, que não sabia se estava solteira mais. Depois, foi fotografada aos beijos com ele no festival Micareta Rio, durante show de Ivete Sangalo.

Ricardo Vianna ganhou destaque nacional ao atuar pela primeira vez na TV em 2016, quando esteve no ar na novela da Globo Malhação - Pro Dia Nascer Feliz. Ele interpretou o jogador de vôlei Giovane, que termina casado com a protagonista Joana (Aline Dias).

Lexa e Guimê

Lexa e Guimê viveram um relacionamento conturbado durante oito anos. Eles se casaram em 2018 e tiveram uma breve separação entre 2022 e 2023. Voltaram antes do cantor participar do Big Brother Brasil 23, reality em que foi expulso após acusações de importunação sexual contra a modelo mexicana Dania Mendez.

Lexa manifestou sua tristeza e decepção nas redes sociais após a exibição das cenas de Guime tocando inapropriadamente em Dania. "Estou assustada, triste e decepcionada. Estou no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada... Me retiro completamente deste cenário", declarou.

Meses depois, no entanto, anunciou a retomada do casamento com o cantor. Mas os problemas não se limitavam à relação: em junho, foi revelado que Lexa tinha uma dívida de quase R$ 140 mil referente a aluguéis atrasados de um imóvel no Rio de Janeiro.

Já em agosto, a Justiça determinou que Lexa também deveria responder pela dívida milionária de MC Guimê, contraída em 2016, relacionada à compra de um imóvel de luxo em São Paulo. A dívida, que originalmente era de R$ 777 mil, aumentou para cerca de R$ 2,9 milhões ao longo dos anos.

No final de setembro, eles anunciaram o fim da relação novamente. "Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar no assunto", escreveu Lexa.

Dias depois, em comentário no Instagram, Mariah Cristina, mãe do funkeiro, opinou sobre o fim do relacionamento dos dois - e acusou a cantora de trair seu filho há muito tempo. "Lexa sai com o bailarino [Gabriel Felinto] há dois anos", escreveu.