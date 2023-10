Ivete Sangalo e Daniela Mercury se beijam durante show

Ivete Sangalo e Daniela Mercury protagonizaram um beijo no palco durante show em homenagem aos 40 anos de carreira de Daniela na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, realizado na noite deste domingo, 22. Mercury também beijou Luísa Sonza durante a apresentação.

"Eu nunca tinha beijado porque Malu não deixava! Posso dizer agora que eu já peguei!", brincou Ivete, incentivando a plateia a gritar "Já peguei" com ela. "Não fui eu que te peguei?", perguntou Daniela Mercury, que ouviu a resposta: "Não, você é uma santa!".

No Instagram, Daniela publicou: "essa paixão é antiga! Ivetinha, eu te amo!". Ao publicar a foto do beijo em Luísa Sonza, brincou: "esse post é para a Malu Verçosa não pedir o divórcio, me ajudem nos comentários".

Daniela Mercury é casada com a empresária Malu Verçosa, com quem mantém um relacionamento desde 2013. Já Ivete Sangalo é casada com o nutricionista Daniel Cady desde 2011.