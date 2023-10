Celso Vecchione, fundador do Made In Brazil, morre aos 74 anos

Celso Vecchione, guitarrista da banda Made In Brazil, morreu neste sábado, 21. O anúncio foi feito por seu irmão e colega de banda, Oswaldo Vecchione, no Facebook. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Meu irmãozinho querido descansou! Meu professor, meu herói, Celso Kim Vecchione! Peço orações por sua alma! Muita dor nesse momento... Indo pra Sampa. Totalmente desnorteado", informou.

Na sequência, Oswaldo continuou: "Já estou com saudades, Kim! R.I.P. [sigla em inglês para Rest In Peace, ou Descanse em Paz]. Te amo, te amo! Meu mestre e irmão, ídolo. Você foi lindo, grande, o melhor! Lenda da guitarra!"

Considerada como uma das bandas de rock mais antigas do Brasil, fundada em 1967, o Made In Brazil já teve mais de 200 formações ao longo de mais de 50 anos de carreira, o que rendeu até mesmo uma menção no Guinness, o livro dos Recordes.