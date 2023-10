Guilherme Arantes: 'Tenho percebido que minha imagem pode trazer danos à audiência da TV'

O cantor e compositor Guilherme Arantes postou um texto na sua conta no Facebook em que ele reflete sobre o papel da televisão atualmente e como artistas de outras gerações - Guilherme completou 70 anos em 2023- podem se sentir desconfortáveis em meio à guerra de audiência e de narrativas construídas para serem perfeitas, inclusive no que se refere à imagem das pessoas.

Autor de hits como Amanhã, Deixa Chover e Meu Mundo e Nada Mais - presente na trilha de inúmeras novelas - Arantes disse que não despreza a TV e que sua geração se beneficiou muito dela. Porém, o que o incomoda "são certos componentes e fórmulas que vingaram nos tempos atuais".

"Me perguntam por que evito fazer televisão. É que tenho percebido que minha imagem pode trazer danos à audiência da TV, pode trazer danos a mim", começou Arantes, em tom de desabafo.

O cantor disse que antigamente os artistas eram convidados para irem aos programas e cantar. "Ficou bem complicado agora, com interatividade e o voyeurismo invasivo, científico, dos talks shows. E sei que os programas de TVs vivem na corda bamba, lutando desesperadamente por audiência."

Arantes prossegue afirmando que atualmente a imagem é muito mais importante do que ele tem a oferecer, no caso, suas músicas. "Não quero constranger o público, também, já que hoje em dia as pessoas são todas muito bonitas nas redes sociais. Esta é a época de ouro da humanidade em que os seres humanos são todos simplesmente maravilhosos e todos muitos virtuosos, com seus milhões de seguidores."

"Todo mundo faz sua lição de casa, bonitinhos, com seus sorrisos e mensagens agregadoras, ou estudadamente ‘chocantes’, provocativas, vale tudo desde que sejam de alguma forma eficientes para angariar seguidores", prosseguiu.

"Sei que já passou o tempo de eu estar enterrado num passado de lembranças, e não incomodar mais. Só que eu, Guilherme Arantes, insisto em não morrer (seria o ideal), e estou nascendo hoje para o futuro e insisto em dizer para mim mesmo: eu existo."

Constrangimento no Programa do Faustão

Em seu desabafo nas redes sociais, Guilherme Arantes contou um caso que passou no palco do Programa do Faustão, na Band TV, quando lá esteve como convidado, em abril de 2022.

O cantor diz ter sido vítima de uma pergunta tóxica da jornalista e coapresentadora da atração, Anne Lottermann.

"Fui fazer o Fausto Silva e a Anne Lottermann me perguntou se eu sentia saudades da cabeleira , da minha juventude. Sei que foi uma pergunta inocente e burrinha, coitadinha, porque eu lhe respondi na lata. Fiquei surpreso com a pergunta ‘na lata’. As pessoas na TV têm que ser lindas. Isso é inquestionável."

"Respondi que eu não sinto saudades porque o meu conteúdo cerebral de hoje, o meu carisma até para responder ... não dá para comparar com o conteúdo 'ralinho' , o carisma fraquinho que eu tinha no tempo dos cabelões, que aliás, hoje data de mais de 40 anos, a provável idade dela."

A reportagem do Estadão entrou em contato com a assessoria de Anne para saber se ela iria comentar o texto de Arantes, mas até o momento não teve resposta. O espaço segue aberto.

Não faz muito tempo, Arantes passou por algo parecido, quando um seguidora comentou que ele havia sido bonito no passado, mas que agora parecia um sapo-boi. O cantor reagiu com ironia à época: "Obrigado pelo sapo-boi! Você é uma querida, uma pessoa linda e adorável. Parabéns".

Guilherme Arantes segue na ativa. Em 2018, entregou uma música inédita para que a cantora Gal Costa gravasse, Puro Sangue. Em 2021, lançou o álbum A Desordem dos Templários, com 12 músicas inéditas. Em novembro, o cantor tem shows agendados para algumas cidades do nordeste.