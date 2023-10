Carolina Ferraz compartilha fotos de casamento da filha em Malibu

A atriz Carolina Ferraz compartilhou fotos do casamento da filha, Valentina Ferraz Cohen, em Malibu, na Califórnia (EUA). Valentina celebrou a união com o empresário Samraan Husain em uma cerimônia intimista para apenas 20 pessoas no último dia 11.

"Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras", escreveu a artista em uma publicação feita no Instagram nesta quinta-feira, 19. "Muitas alegrias aos noivos nessa nova etapa da vida, meu coração será sempre seu e da sua nova família que se inicia."

A atriz publicou registros ao lado dos convidados, além de detalhes da cerimônia. Nos comentários, colegas e seguidores de Carolina parabenizaram Valentina. "Valentina, minha linda querida, seja imensamente feliz com esse seu noivo gato", escreveu Maitê Proença. "Muitas felicidades nessa nova vida para a sua 'filhota'", declarou Virgínia Cavendish.

Valentina conheceu o noivo ainda na faculdade e, conforme a Vogue Brasil, foi pedida em casamento em uma viagem de carro em outubro do ano passado. Eles optaram por celebrar a união em uma ocasião mais intimista, no restaurante japonês Nobu - local escolhido pela proximidade com o oceano.