Chico Buarque lança single 'O Meu Guri' nesta sexta-feira, 20

A gravadora Biscoito Fino lança nesta sexta-feira, 20, o single O Meu Guri, extraído da gravação da bem-sucedida turnê Que Tal Um Samba?, de Chico Buarque, que ocorreu entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023. Ao todo, foram 60 shows no Brasil e cinco em Portugal.

O single precede o registro completo do show que será lançado no dia 24 de novembro nas plataformas digitais, em CD duplo e no YouTube. Na faixa O Meu Guri, Chico canta tendo a companhia no coro da cantora Mônica Salmaso, que esteve com ele no palco durante toda a turnê, com números solos e duetos. A instrumentista Bia Paes Leme também participa do vocal da faixa.

O samba O Meu Guri, um dos grandes sucessos de Chico, foi lançado originalmente no álbum Almanaque, de 1981. A música também ficou conhecida nas gravações de Elza Soares e Beth Carvalho.

Além de O Meu Guri, o show que tinha como objetivo repassar quase seis décadas da carreira do compositor - e que pode ter sido a última grande turnê de Chico - traz músicas como Paratodos, Noite dos Mascarados, Sem Fantasia, Choro Bandido e Biscate.

A única música inédita, ou mais recente, que fez parte do show é a que deu nome à turnê, Que Tal Um Samba?, lançada como single em 2022.