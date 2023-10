Slash, guitarrista do Guns N Roses, anuncia shows no Brasil

Saul Hudson, o Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anunciou que fará shows no Brasil no início de 2024. O músico trará a turnê River Is Rising, que tem a companhia da banda Myles Kennedy & The Conspirators, a São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Veja as datas:

29 de janeiro, Arena Hall - Belo Horizonte

31 de janeiro, Espaço Unimed - São Paulo

1º de fevereiro, Qualistage - Rio de Janeiro

4 de fevereiro, Pepsi On Stage - Porto Alegre

Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 20 de outubro, a partir das 10h no site da Eventim e às 11h nas bilheterias oficiais. Os valores variam entre R$150 e R$900 - veja os preços e setores para cada cidade abaixo.

Slash e Myles Kennedy & The Conspirators vão apresentar as músicas do álbum 4, que fizeram em parceria. Este é o quinto disco solo do guitarrista e o quarto projeto de estúdio da banda, que conta com Myles Kennedy (vocal principal), Brent Fitz (bateria), Todd Kerns (baixo / vocal) e Frank Sidoris (guitarra base).

Valores e bilheteria - Belo Horizonte

PISTA PREMIUM: R$680 (inteira) | R$340 (meia)

ARQUIBANCADA: R$340 (inteira) | R$170 (meia)

BILHETERIA OFICIAL: LOJA EVENTIM BH

Endereço: Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314 - Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda à Sexta das 10h às 19h | Sábado das 10h às 15h| *Não tem funcionamento em feriados e emendas de feriados.

Valores e bilheteria - São Paulo

PISTA PREMIUM: R$750 (inteira) | R$375 (meia)

PISTA: R$380 (inteira) | R$190 (meia)

MEZANINO: R$850 (inteira) | R$425 (meia)

CAMAROTE A e B: R$900 (inteira) | R$450 (meia)

BILHETERIA OFICIAL: ESPAÇO UNIMED

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não tem funcionamento em feriados e emendas de feriados.

Valores e bilheteria - Rio de Janeiro

PISTA PREMIUM: R$680 (inteira) | R$340 (meia)

PISTA: R$340 (inteira) | R$170 (meia)

POLTRONAS: R$300 (inteira) | R$150 (meia)

CAMAROTE A, B e C: R$700 (inteira) | R$350 (meia)

BILHETERIA OFICIAL: VIA PARQUE SHOPPING

Endereço: Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 20h | Domingos e feriados das 13h às 20h.

Valores e bilheteria - Porto Alegre

PISTA PREMIUM: R$680 (inteira) | R$340 (meia)

PISTA: R$340 (inteira) | R$170 (meia)

MEZANINO: R$520 (inteira) | R$260 (meia)

BILHETERIA OFICIAL: ARENA DO GRÊMIO

Endereço: Portão 2 - Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 - Humaitá - Porto Alegre

Funcionamento Terça a sábado das 10h às 17h | *Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.