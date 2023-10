Cantora chega ao Top 10 de plataforma com canção lançada há 5 anos

Uma música lançada há cinco anos acaba de estrear no Top 10 das mais ouvidas no País no Spotify. Trata-se da faixa Piloto, da rapper brasiliense Flora Matos.

Ainda que a artista esteja consolidada na cena do rap nacional há mais de dez anos, essa é sua estreia no chart na plataforma, em que a faixa já acumula a marca de mais de 4 milhões de streams. Piloto escalou 18 posições e alcançou o 9º lugar das músicas mais escutadas no Brasil.

Acontece que, diferentemente das outras canções do Top 10 Brasil - majoritariamente funks e sertanejas, como Canudinho, de Gusttavo Lima e Ana Castela, ou Faz o Vuk Vuk, de Mc Kevin O’Chris e Dj Nk Da Serra -, o rap da artista não está em processo de divulgação, como as faixas que foram lançadas recentemente.

Flora Matos soltou Piloto em 2018, mas a faixa protagonizou uma crescente nas reproduções desde o mês passado e, finalmente, escalou o Top 10 há uma semana, após ser descoberta pelo TikTok. Independentemente do seu algoritmo, quem usa a plataforma com uma certa frequência não pôde escapar de, pelo menos, um ou milhares de vídeos que usavam essa música.

VÍDEOS

Piloto virou tendência na rede ao ser usada por internautas que compartilham vídeos citando qualidades do par romântico ideal. Na composição, Flora Matos lista atributos do companheiro que pilota seu coração como "caprichoso, cuidadoso e amoroso, um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso", entre outros adjetivos.

Não deu outra. A trend de listar as qualificações de um parceiro ou parceira, seja em uma relação atual ou idealizada, bombou e, em poucos dias, foi reproduzida até por Taís Araújo e Lázaro Ramos. Como todo viral, também ganhou versão no piseiro, feita por João Gomes. No TikTok, o áudio da canção é usado por mais de 70 mil vídeos e a hashtag #pilotofloramatos tem mais de 29 milhões de visualizações.

"Acho que essa repercussão de agora revela o poder da música. Porque nós não pagamos para impulsioná-la e ela chegou lá organicamente. Essa era do TikTok me surpreende a cada dia. Parece que quando os usuários gostam de alguma coisa eles viralizam. E o poder está nas mãos deles", explica a rapper, em rara entrevista, ao Estadão.

Ainda que a presença na plataforma de vídeo seja novidade para Flora, a artista possui mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ela é uma das principais referências de artista mulher na cena do rap e já viu outro hit seu, Teia, de 2021 (que tem mais de 20 milhões de streams), bombar no TikTok.

Atualmente, Flora, como artista independente, reflete que, mesmo com a repercussão de suas músicas, sua carreira ainda não "deslanchou". "Sou muito grata por tudo que conquistei até agora, mas, quando me perguntam quando minha carreira deslanchou, eu não sei responder direito. Tenho um público muito fiel, eu consigo viver bem com a minha música, mas ‘deslanchar’ para mim envolve mais coisas. Fiz algumas miniturnês pela Europa ao longo da minha vida, enchi boates em Portugal, em Barcelona me apresentei em um clube pequeno em Londres, foram experiências legais, mas bem underground."

BOICOTES

A artista teve desentendimentos com outros grandes nomes da música e alega ter sofrido "muitos boicotes de várias formas". Apesar disso, o caráter atemporal de suas composições é inegável e, agora, ela quer dar as boas-vindas ao novo público que a conheceu a partir do sucesso de Piloto no TikTok.

"Acho incrível quando falam que o poder da minha música dribla a indústria. Porque, no fundo, quero que o meu trabalho continue sendo feito fora da caixa, mas, de certa forma, também caiba nela, e acho que é isso que está acontecendo. (...) É muito bom perceber que pode demorar, mas quando você é honesto com você mesmo e faz seu trabalho de coração, ele dá frutos sólidos."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.