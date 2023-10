Vídeo de fã roubando banner do filme de Taylor Swift em shopping viraliza

O filme da última turnê de Taylor Swift The Eras Tour estreou no último dia 13 nos Estados Unidos. Com a chegada dos materiais promocionais do filme aos cinemas, um internauta mostrou um registro curioso: um fã da artista corre pelas escadarias em Guadalajara, no México, levando consigo uma arte do longa.

O vídeo, publicado pelo usuário @adriangutierrez85, viralizou nas redes sociais. Com trilha sonora do jogo Mario Bros, é possível ver que o fã corria com um pôster do filme, enquanto uma funcionária do shopping o perseguia. "Corre, Swiftie!", brincaram usuários no TikTok.

Veja aqui

Segundo o mexicano, a arte foi levada para a sua namorada, que é fã de Swift. Ela apareceu em vídeo, comemorando o presente recebido.

No Brasil, a estreia do filme da cantora será em novembro.