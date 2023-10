Will Smith diz que revelações de Jada Pinkett sobre casamento 'o acordaram'

As declarações da atriz Jada Pinkett Smith sobre seu casamento com Will Smith foram um choque para muitos fãs do casal. Segundo ela, os dois já estão separados desde 2016, pois estavam "exaustos de tentar". Agora, Will escreveu, para o The New York Times, que as revelações de sua ex-mulher "meio que o acordaram".

Para o ator, Jada "viveu uma vida mais no limite do que imaginava" e que ela é mais "resiliente, inteligente e compassiva do que ele imaginava", segundo o jornal americano.