Liam Gallagher anuncia turnê comemorativa de disco do Oasis sem participação de Noel

Liam Gallagher anunciou nesta segunda-feira, 16, que fará uma turnê comemorativa em homenagem aos 30 anos do álbum Definitely Maybe, lançado pelo Oasis em 1994. O irmão dele, Noel Gallagher, não deve participar do projeto.

Noel e Liam são os fundadores da banda que marcou os anos 1990. Em 2009, o grupo se separou e os irmãos vivem em uma espécie de rixa desde então. Os dois já negaram que voltariam a fazer shows juntos.

Segundo o jornal The Guardian, quem deve se juntar a Liam na turnê é Paul Arthurs, mais conhecido como Bonehead, guitarrista e cofundador do Oasis. Ele enfrentou um câncer na amígdala, mas foi liberado pelos médicos para tocar no final de 2022.

A Definitely Maybe Tour vai passar por Inglaterra e Irlanda em junho de 2024. Em anúncio nas redes sociais, Liam disse que o disco foi "o álbum mais importante dos anos 1990, sem dúvida nenhuma". "Eu não estaria em lugar nenhum sem ele e você também não, por isso vamos comemorar juntos", escreveu.

Definitely Maybe levou o Oasis ao sucesso mundial. O disco contém faixas como Supersonic, Live Forever, Slide away e Rock 'n' Roll Star.

Até o momento, Liam não anunciou datas internacionais para a turnê. O cantor esteve no Brasil em novembro de 2022, quando passou por São Paulo, no Espaço das Américas, e pelo Rio de Janeiro, no Qualistage.