Bruna Biancardi diz que preparativos para chegada de Mavie foram 'nos 45 do segundo tempo'

Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais neste domingo, 15, para revelar mais detalhes do nascimento de Mavie, filha da influenciadora com Neymar, de 31.

"Estava tudo organizado para outro dia, outra data", contou. Mavie nasceu no último dia 6 de outubro, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. No mesmo dia, Bruna e Neymar divulgaram as primeiras fotos na menina.

De acordo com Bruna, já que o nascimento de Mavie aconteceu antes do planejado, ela ainda não tinha a decoração do quarto finalizada. Além disso, a empresa que preparou as roupas para a bebê precisou ser rápida para entregar o material a tempo. "Foi nos 45 do segundo tempo", disse a modelo.

"O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também", disse ela.

A influenciadora recebeu alta da maternidade cinco dias após o parto. Na ocasião, ela escreveu: "Já estamos em casa. Tô me dedicando 100% ao amor da minha vida. E em breve passo aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada por todas as mensagens lindas".