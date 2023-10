Simony emociona em apresentação no 'Caldeirão com Mion' após vencer o câncer

Neste sábado, dia 14, a cantora Simony marcou presença no programa Caldeirão com Mion, onde compartilhou sua recente vitória contra um câncer no intestino. Durante a exibição, a artista emocionou a plateia e o apresentador Marcos Mion ao interpretar o clássico Ursinho Pimpão, rememorando seus dias de Balão Mágico.

Marcos Mion, visivelmente emocionado, expressou seu apoio à cantora: "quero te dar parabéns pela sua batalha e quero que o Brasil inteiro agora mande toda energia para você". O apresentador ainda fez uma conexão pessoal, lembrando do diagnóstico de câncer de mama de sua esposa, Suzana Gullo, em 2016.

No entanto, o destaque da noite foi o testemunho de Simony. Em suas palavras, a cantora refletiu sobre sua transformação após o diagnóstico: "Deus é muito maravilhoso. Ele faz coisas que são lindas na vida da gente de verdade. Eu me tornei uma pessoa tão melhor, tão diferente e tão mais feliz. Hoje, dou valor a tantas coisas que não dava antes".

Além de sua própria experiência, Simony enviou uma mensagem de solidariedade a Preta Gil e a outras mulheres em tratamento: "Preta maravilhosa, um beijo para você e pra todas que hoje passam por esse tratamento pesado e difícil. Tendo fé e tendo Deus, que é muito maravilhoso, a gente consegue alcançar".

A cantora também fez uma observação leve sobre sua aparência, mencionando sua peruca: "eu tô aqui com a minha 'leicinha', curtinha e cada dia eu uso uma diferente para ser um tipo de mulher diferente, eu acho maravilhoso demais".

Diagnóstico e o tratamento contra o câncer

Em agosto de 2022, Simony foi diagnosticada com câncer de intestino. Após o diagnóstico, ela se submeteu a tratamentos intensivos e várias sessões de quimioterapia. Durante esse período, contou com o apoio de profissionais de saúde, destacando o Dr. Fernando Maluf.

Ao longo de sua jornada, Simony compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde e tratamento. Em uma de suas atualizações, ela mencionou a importância de valorizar cada momento e a possibilidade de cura.

No dia 7 de julho, Simony anunciou em suas redes sociais que seu câncer estava em remissão. A notícia foi divulgada pouco antes de ela comemorar seu primeiro aniversário desde o diagnóstico.