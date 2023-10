Morre, aos 76 anos, Suzanne Somers, atriz de 'Um é Pouco, Dois é Bom e Três é Demais'

A atriz norte-americana Suzanne Somers morreu neste domingo, 15, aos 76 anos de idade - ela comemoraria seu aniversário de 77 nesta segunda-feira, 16. No último mês de julho, ela havia revelado o retorno de um câncer de mama, doença da qual já havia sido diagnosticada também no ano 2000.

"Suzanne Somers se foi pacificamente em sua casa nas primeiras horas de 15 de outubro. Ela sobreviveu a uma forma agressiva de câncer de mama por mais de 23 anos", informou comunicado em nome da família da atriz enviado à revista People.

Ela ficou conhecida especialmente por seus papéis nas séries Um é Pouco, Dois é Bom e Três é Demais (1977) e Step By Step (1991). Em 2015, ela fez parte do elenco do show de talentos Dancing With The Stars.