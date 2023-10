Gal Gadot cria formulário para cadastrar israelenses desaparecidos após ataque do Hamas

Gal Gadot anunciou na sexta-feira, 13, que criou uma plataforma para concentrar informações sobre israelenses desaparecidos após o ataque do Hamas no sábado passado, dia 7. A atriz compartilhou o banco de dados em seu perfil no Twitter. Trata-se de um formulário em que parentes das vítimas podem cadastrar o nome da pessoa, informar se ela foi sequestrada ou está desaparecida, além de registrar fotos e telefones para contato.

"Neste momento, há centenas de israelenses inocentes sequestrados ou desaparecidos. Estou usando minha plataforma para compartilhar seus nomes, rostos e informações", escreveu a artista na rede social. "Ajude-nos a gritar para o mundo, Hamas, traga eles de volta! Se você tiver alguma informação ou se seu ente querido estiver desaparecido, entre em contato conosco", publicou.