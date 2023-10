Caco Barcellos se casa com Carla Tilley após apelo de Ana Maria Braga

Caco Barcellos se casou nesta sexta-feira, 13, com Carla Tilley. No ano passado, o jornalista estava separado da promotora de Justiça e, no "Mais Você", se emocionou ao falar que a separação foi motivada por um erro dele.

Após a repercussão da entrevista para Ana Maria Braga, o casal retomou o relacionamento e celebrou o matrimônio no Espaço Iate, em São Paulo. Diversos jornalistas da Globo estavam entre os convidados.

Carlos Tramontina, Ernesto Paglia, Sandra Annenberg, Alberto Gaspar, Carlos Nascimento e José Roberto Burnier, além de Ana Maria Braga, marcara presença no casamento. As fotos do evento foram compartilhadas por Tramontina e Sandra.