Na Oca, BlowUp une aventura e relaxamento

Um "mundo" de gigantescas estruturas infláveis, com projeções, num ambiente imersivo e cheio de diversão para crianças de todas as idades? Nesta quinta-feira, 12, a Oca, no Parque do Ibirapuera, abre a mostra BlowUp: Um Sopro de Diversão, uma jornada por mais de 500 instalações de arte inflável, com projeções que unem criatividade e interatividade em um ambiente multissensorial.

São mais de 10 mil metros quadrados organizados em 15 módulos temáticos, que apresentam um universo lúdico e interativo de fantasia. "Vamos caminhar com curiosidade entre personagens imaginários, mas hiper-reais, de diversos tamanhos", afirma o argentino Lucas Capalbo, diretor artístico da exposição.

NOVAS EXPRESSÕES

Segundo Capalbo, é "a oportunidade de observar novas expressões artísticas e técnicas relacionadas ao que há de mais moderno no universo das exposições interativas e da arte inflável". Os 15 módulos e suas obras darão vida a novos espaços de socialização física, digital e cultural, gerando nas pessoas um misto de espanto, curiosidade, reflexão e diversão, com consciência e leveza. "A exposição foi pensada para criar um diálogo aberto e emotivo com os visitantes, despertando sensações diversas e ativando um verdadeiro estado de relaxamento no público", completa Capalbo.

CHUVA ESTELAR

Entre os espaços pensados para a exposição está o Chuva Estelar, que propõe, por intermédio de cores brilhantes e movimentos suaves, a experiência de flutuar entre estrelas dançantes que caem do céu. Há também o módulo Encontramo-nos Imersos num Oceano de Luz e Escuridão, que convida a refletir sobre a existência humana no cosmos e a nos aproximarmos da ideia de infinito.

Também ganha destaque o espaço Infinito Esculpido, em que elementos curvos gigantescos se entrelaçam para formar uma representação do eterno. Em A Abstração do Lagomorfo, esculturas de coelhos podem evocar imagens inesperadas nas nossas mentes, nos fazendo lidar com a abstração que nos leva a uma viagem imaginativa.

Flutuando no Castelo das Estrelas explora o acaso e seus próprios padrões, sendo um módulo que nos convida a entrar num mundo onde a fantasia se funde com a realidade - e no qual descobriremos como as fronteiras entre o Céu e a Terra se confundem. A Simetria do Z leva a um labirinto de reflexos em que cada letra Z é uma peça de um quebra-cabeça e cada reflexo nos faz lembrar a maravilha da simetria.

BlowUp: Um Sopro de Diversão

Oca. Parque do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2; 3ª/6ª, 11h/20h; sáb., dom. e fer., 10h/21h. 3ª/6ª, R$ 50/R$ 140; sáb, dom. e fer., R$ 70/R$ 196. Até 11/2.