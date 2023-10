Fernanda Paes Leme anuncia primeira gravidez

Fernanda Paes Leme, 40 anos, está esperando o seu primeiro filho. Nesta quinta-feira, 12, a atriz fez o anúncio da gravidez, que é fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, de 31 anos, com uma postagem em suas redes sociais.

"Estamos grávidos. Apresento a vocês a nossa família. Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial", escreveu a atriz na legenda.

Fernanda está noiva do empresário Victor Sampaio com quem aparece no clique do comunicado da gravidez.

Nos comentários do post, famosos celebraram a notícia.

"É felicidade demais que não cabe na gente!", disse Giovanna Ewbank. "Bah! Que demais!! Parabéns!", disse Lucas Lima.