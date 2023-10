Fernanda Nobre revela como vive relacionamento aberto em casamento: 'A liberdade dá medo'

Fernanda Nobre revelou detalhes dos bastidores de sua decisão de abrir o relacionamento com José Roberto Jardim. A atriz é casada com o diretor há 10 anos.

Em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, a artista explicou que a mudança aconteceu após o casal entender que a monogamia era um "espaço de opressão da mulher e dos corpos femininos".

"A gente sempre soube que os homens heterossexuais tinham a permissividade da sociedade e a gente sofrendo, sempre duvidando. Não quero mais isso. Mas isso só é possível porque é com o Zé. Não sei se, caso eu me separe dele amanhã, se vai ser desse jeito. Tenho que me sentir muito segura", disse.

Ela também reiterou que não expõe as regras de seu relacionamento por não se considerar "especialista" no assunto. "As regras vão mudando conforme as coisas vão acontecendo. Ser não-monogâmico é muito mais difícil porque ser monogâmico já tem uma cartilha. A gente não tem nenhum modelo", refletiu.

"Eu nunca falei quais são minhas regras e não falo, porque não quero ser modelo. Você tem que criar. Você está tendo a liberdade de criar seu modelo. A liberdade dá muito medo, né, ainda mais a liberdade sexual", concluiu.