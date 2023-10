Alok reencontra o pai após ataques terroristas em Israel: 'Alívio'

O DJ Alok reencontrou o pai, Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup, na quarta-feira, 11. Juarez estava no festival atacado pelo grupo terrorista Hamas no último sábado, 7, em Israel, e precisou se abrigar em um bunker.

Nas redes sociais, Alok compartilhou o momento do encontro.

Com uma foto dos dois se abraçando, o músico escreveu na legenda: "Que alívio poder te abraçar, pai!"

Durante a semana, o DJ dividiu com os seus seguidores as atualizações sobre a fuga do pai de Israel.

Alok contou, emocionado, que Juarez estava em segurança em um bunker e que, por conta das suas agendas atribuladas, acabou descobrindo sobre a sua situação pela internet.

O DJ Alok se apresenta no próximo sábado, 14, no Tomorrowland Brasil.