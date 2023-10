Neymar paizão? Jogador posta foto com filhos no colo

Após se tornar pai pela segunda vez, Neymar postou uma foto em família que emocionou seus seguidores. Em seu Instagram, ele mostrou uma foto deitado com seus filhos, Davi Lucca, de 10 anos, e a recém-nascida Mavie.

"Isso é riqueza. O resto é dinheiro", comentou um seguidor.

Davi é filho de Neymar com Carol Dantas. Já Mavie é fruto do relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

A pequena nasceu no dia 5 de outubro e já ganhou uma homenagem: Neymar fez um "M", em seu cabelo. O jogador, que reside na Arábia Saudita, recebeu autorização do Al-Hilal para viajar ao Brasil e já na sexta, 6, publicou as primeiras fotos com Mavie. "Você já é muito amada por nós", escreveu em uma publicação compartilhada com Bruna.