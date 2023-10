Manoel Soares se retrata após dizer que comunidade LGBT+ deveria defender Renan Bolsonaro

Manoel Soares foi alvo de críticas nas redes sociais por dizer que a comunidade LGBT+ deveria defender Renan Bolsonaro. Após a repercussão negativa, o apresentador se retratou e pediu desculpas nesta quarta-feira, 11.

A declaração foi feita após o surgimento de rumores que o filho do ex-presidente teria se envolvido com o ex-assessor Diego Pupe. Renan negou os boatos em entrevista ao jornalista Leo Dias.

No Twitter, Manoel escreveu: "O desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, que, como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai".

Posteriormente, Manoel apagou o tweet, alegou que foi irônico e pediu desculpas. "Gente, abri agora o X [antigo Twitter] e vi a repercussão. Primeiro que, sim, era uma ironia por ver que os Bolsonaristas estavam postando a entrevista do Renan pedindo apoio a ele depois da votação de ontem. Se não fosse, sustentaria. Mas se minha fala bateu mal, me perdoem."

Esse post também foi apagado e substituído pela seguinte retratação: "Amigos, acabei de falar com um grande irmão, que é autoridade na luta LGBT, e ele me convenceu que apesar de minha boa intenção, deixei brecha para que o movimento fosse cobrado. Então fique registrado aqui que reconheço meu vacilo. Aos amigos LGBTs que me deram um toque, obrigado", concluiu.