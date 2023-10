Kayky Brito faz 1º vídeo após atropelamento e agradece motorista: 'Viver é um milagre'

Kayky Brito falou pela primeira vez após receber alta do hospital. Ele ficou internado por 27 dias no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após sofrer um atropelamento na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, em 2 de setembro.

O ator sofreu politraumatismos, isto é, múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma. As lesões foram "corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", disse o boletim que informou a alta.