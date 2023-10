Sophia Abrahão revela que flagrou traição ao se passar por ex em mensagem: 'Presa fácil'

Sophia Abrahão revelou que já foi traída por um ex-namorado. A atriz contou no podcast Avisa Chegando que descobriu a infidelidade depois de mexer no celular do ex.

Sem revelar a identidade do ex-companheiro, a atriz explicou que decidiu olhar o telefone do namorado da época após perceber que ele estava enviando muitas mensagens para alguém de madrugada.

"Eu estava numa festa e nesse dia eu não ia dormir na casa do meu namorado da época. Eu decidi, porque peguei alguma coisa no ar (...) Eu senti que estava rolando alguma coisa porque ele estava muito no celular, às quatro da manhã", disse.

"A gente não tinha a senha um do outro, mas eu fiquei olhando ele colocar. Ele estava bêbado e dormiu em 30 segundos. Eu fui até o lado dele [da cama], peguei o celular e me tranquei no banheiro. Era uma presa fácil para a minha toxicidade", brincou Sophia, que contou que fingiu ser o namorado para responder mensagens da amante.

"O dito cujo estava combinando um rolezinho com uma menina nesse dia. Eu fingi que era ele e pedi desculpas, me despedi dela como se fosse ele. Se eu o confrontasse com a história, ele ia dizer que não era nada disso, por isso eu tirei print e mandei pro meu e-mail". Por fim, a atriz relatou que viu outros flertes nas redes sociais do ex e foi embora da casa dele.

"Eu não peguei nenhum ato consumado, mas era muito chaveco, muita mulher. Eu deixei o celular dele no banheiro para ele acordar e entrar em pânico. Saí da casa dele fazendo o máximo de silêncio", concluiu.