Gabriela Duarte consegue deixar Israel com os filhos após início da guerra

Nesta segunda-feira, 9, a atriz Gabriela Duarte informou que conseguiu deixar Israel com os filhos. Ela publicou stories no Instagram mostrando que havia conseguido um voo até Praga (República Checa). "Todos bem e em segurança", escreveu. A artista contou que estava em Tel Aviv desde sexta, 6. No sábado, 7, líderes do grupo Hamas começaram um ataque sem precedentes ao país, que declarou guerra. Mais de mil mortos e 4 mil feridos já foram contabilizados.

"O primeiro míssil eu ouvi do hotel que eu estou às 6h30 da manhã", contou a atriz em um vídeo publicado no Instagram no domingo, 8. Gabriela definiu a situação como "triste, grave e complicada" e disse que havia marcado a viagem a Israel há muitos anos para que os filhos conhecessem mais da cultura do pai, que é judeu.

Gabriela Rocha

A cantora gospel Gabriela Rocha, que também estava em Israel durante o início dos ataques, conseguiu deixar o país. No domingo, 8, ela publicou um story informando que teve sucesso em chegar até o aeroporto e embarcar para o Brasil.

"Nosso coração ainda fica aqui, porque ainda tem muitos amigos queridos tentando voltar para as suas casas. A grande maioria dos voos foram cancelados", contou ela, que disse que havia viajado pela primeira vez até Israel.

Na segunda-feira passada, a artista mostrou que estava em uma escala em Porto (Portugal) e, depois, seguiria para o Rio de Janeiro. Alguns amigos da cantora também conseguiram ser realocados.