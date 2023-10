Filha de Mingau atualiza estado de saúde do baixista após retirada de sedação

A filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde do baixista neste sábado, 7. Segundo Isabella Aglio, o músico está bem após o processo de retirada de sedação. No story, ela publicou uma foto segurando a mão do pai e escreveu: "meu pai está bem, em processo de reabilitação. Aos poucos, no tempo dele, com muita paciência". "Obrigada pelas mensagens e pensamentos de carinho! Seguimos em oração constante", concluiu.

Rinaldo Amaral foi baleado na cabeça na manhã do dia 3 de setembro, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Ele levou um tiro quando estava dentro do próprio carro, na véspera de completar 56 anos.

No mês passado, Isabella postou um desabafo no dia do seu aniversário. A filha do músico escreveu: "Hoje o dia não é sobre mim, nem sobre ganhar presentes materiais. É sobre paciência e resiliência. É sobre esperar você. Cada mínimo movimento é motivo de grande comemoração e muita esperança. Você é a pessoa mais forte que já conheci, você é um milagre e tenho certeza que sairemos dessa juntos".