Faustão deixa em aberto possível retorno à TV: 'ainda não estou muito decidido', diz

Fausto Silva, o Faustão, deu, à Record TV, sua primeira entrevista após o transplante de coração e deixou em aberto a possibilidade de voltar a trabalhar na televisão. "Ainda não estou muito decidido, muita gente fala que jamais, mas agora estou muito focado na saúde", disse em entrevista exibida neste domingo, 8, no Domingo Espetacular.

O comunicador também deu detalhes do processo de recuperação após a cirurgia. Ele relatou que tem feito fisioterapia em casa e em alguns momentos do dia sente diferença no seu organismo devido ao novo coração. "Acordei um dia depois (da cirurgia) e me senti um carro velho com motor novo. Agora, tenho de consertar o resto do carro", brincou.

Faustão contou que descobri que precisaria ser operado depois de uma viagem aos EUA. Ele, no entanto, revelou surpresa com o transplante. "Já sabia que ia ter de fazer uma cirurgia de coração, mas não transplante. Era uma questão genética, talvez que tenha sido herdada do meu avó paterno, que morreu em 1937, aos 40 anos."

O transplante também fez o apresentador mudar o seu estilo de vida, não apenas por causa das recomendações médicas. "Quem recebeu uma bênção como essa tem de repensar muita coisa, não perder tempo com besteira, se irritar com bobagem..."

Faustão também reforçou o seu compromisso com a doação de órgãos e rebateu acusações de que teria furado a fila do transplante ao receber o novo coração. "A internet abriu o espaço para todos os imbecis do mundo", disse.

Embora a cirurgia do apresentador tenha sido classificada como "prioridade máxima", o comunicador teve de entrar em uma lista de espera única coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde que vale tanto para pacientes da rede pública quanto para os da privada.

O procedimento de transplante de coração foi realizado no dia 27 de agosto, em São Paulo. No dia 10 de setembro, Faustão recebeu alta.