Cesar Tralli lembra de morte da mãe em acidente aéreo: 'Um ano de pura saudade'

Cesar Tralli compartilhou nesta segunda-feira, 9, uma homenagem para a mãe que morreu há um ano. Edna morreu em um acidente de avião, que caiu na Represa de Jurumirim, em Paranapanema, São Paulo.

No Instagram, o jornalista publicou uma série de fotos com a mãe e escreveu: "Um ano de pura saudade. Um ano do mais puro amor. Incrível como todos os dias, há exato um ano, eu penso nela e lembro dela com ainda mais admiração e carinho".

"Um mundo de recordações com ela, de momentos os mais banais aos mais desafiadores, sempre me vem à memória. Há exato um ano, concluo com todo conforto na alma: minha mãe foi uma aula de amor ao próximo, de fraternidade, de ética, de valorização às pessoas de caráter, de amor genuíno", completou.

"Digo com toda certeza e paz no coração: faz um ano hoje que sou pura gratidão. Muito obrigado, mãe. Te amo eternamente."