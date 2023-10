Betty Faria e Alexandra Marzo: entenda disputa que dura mais de uma década

Alexandra Marzo, filha dos atores Betty Faria e Cláudio Marzo, recentemente expôs nas redes sociais um conflito familiar que se estende por mais de dez anos.

Em seu perfil, que é fechado ao público, Alexandra desabafou sobre as "injustiças e calúnias" que sua mãe, Betty Faria, teria proferido contra ela na Justiça e na imprensa desde 2012. Ela descreveu sua família como "tóxica" e sua mãe como "sociopata".

O estopim para o desabafo de Alexandra foi um evento recente: Betty Faria apareceu em público no Festival de Cinema do Rio ao lado de sua neta, Giulia Marzo Butler, de 20 anos. Alexandra acusa Betty de manipular Giulia, sua filha. Segundo Alexandra, sua mãe utiliza Giulia para seus próprios interesses, caracterizando-a como alguém com "transtorno do espectro narcisista/sociopata".

A disputa entre mãe e filha em relação à neta, Giulia, não é recente. Em 2012, Alexandra decidiu limitar as visitas de Giulia à sua avó, Betty, alegando que Betty levava a neta, então menor de idade, para festas noturnas e chegou a oferecer bebidas alcoólicas a ela. Em resposta, Betty Faria acionou a Justiça, reivindicando o direito de manter contato com a neta.

Giulia, que é filha de Alexandra e do economista Sean Butler, tem mostrado publicamente seu vínculo com a avó. Ela é estudante de Cinema e frequentemente acompanha Betty em eventos e trabalhos. Betty, por sua vez, também costuma compartilhar registros da neta.

Em seu desabafo, Alexandra mencionou ter passado por tratamentos psicológicos ao longo de sua vida para lidar com os traumas familiares. Ela avalia sua mãe, Betty, como uma "mãe narcisista", alegando que narcisistas são como crianças que optam pelo poder em vez do amor. A reportagem do Estadão tentou contato com a atriz, mas até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto.