Quem é a Laura Fiuza, noiva do bilionário que 'fechou' Noronha para casar

O nome de Henrique Dubugras, jovem milionário brasileiro de 27 anos, ficou em alta ao se saber que ele "fechou" parte de Fernando de Noronha, onde se casou ontem. Mas a noiva também é uma jovem que chama atenção.

O jovem se casou com a engenheira de software Laura Fiuza. Em dezembro de 2021, Henrique divulgou no X (antigo Twitter) uma imagem do pedido de casamento, feito na Cidade do Cabo, na África do Sul. "Ela disse sim", escreveu.

Henrique é um dos fundadores da Brex, empresa que oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. O empresário entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929 em 2022, mas saiu da relação em 2023.